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12:01, 26 декабря 2023Наука и техника

Создана создающая ощущение сытости капсула

Science Advances: создана вибрирующая капсула для ощущения сытости

Фото: Shriya Srinivasan / Giovanni Traverso / MIT News

Инженеры Массачусетского технологического института создали вибрирующую капсулу, при проглатывании которой создается ощущение сытости. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Эксперименты показали, что у животных, которым давали эту таблетку за 20 минут до еды, происходило высвобождение гормонов, сигнализирующих о сытости, а потребление пищи снижалось примерно на 40 процентов.

Когда желудок раздувается, специализированные клетки, называемые механорецепторами, чувствуют это растяжение и посылают сигналы в мозг через блуждающий нерв. В результате мозг стимулирует выработку инсулина, а также таких гормонов, как С-пептид, PYY и ГПП-1. Все эти гормоны помогают людям переваривать пищу, чувствовать себя сытыми и перестать есть. В то же время снижается уровень грелина — гормона, вызывающего чувство голода.

Как только капсула начинает вибрировать, она активирует механорецепторы, которые посылают сигналы в мозг, стимулируя блуждающий нерв. Исследователи отслеживали уровни гормонов в те периоды, когда устройство вибрировало, и обнаружили, что они совпадают с теми, что наблюдаются после еды, даже когда животные голодали.

В будущем ученые надеются расширить производство капсул и провести клинические испытания с участием людей, чтобы подтвердить безопасность устройства, а также определить самое подходящее время для проглатывания капсул.

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      Александр Еникеев
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