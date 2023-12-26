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11:46, 26 декабря 2023Ценности

Стилистка перечислила неподходящую россиянкам зрелого возраста одежду

Стилист Скороходова призвала зрелых женщин избегать высоких каблуков

Фото: Unsplash

Стилист Анна Скороходова перечислила россиянкам зрелого возраста неподходящую одежду. Соответствующий комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

В первую очередь специалистка призвала женщин старше 50 лет отказаться от романтичных образов, состоящих из обтягивающих мини-платьев с открытыми руками или высоких каблуков. «Вместо них лучше выбрать вещи длины миди. Они сделают фигуру куда более опрятной», — заявила она.

Помимо этого, Скороходова посоветовала избегать бесформенных вещей, таких как платья-балахоны или юбки в пол, которые способны сделать внешний вид неряшливым. «Куда более удачным выбором могут стать вещи со строгими линиями и четкими формами. Они помогут скрыть недостатки фигуры, а также сделают образ органичным», — объяснила эксперт.

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В то же время, по словам собеседницы издания, джинсы дамам зрелого возраста носить можно. «Достаточно выбрать прямые либо расклешенные варианты. Сверху можно надеть блузу. Такой образ будет смотреться стильно и органично», — заключила она.

Ранее в декабре стилистка назвала россиянкам самые модные наряды для встречи Нового года. Эксперт обратила внимание на брюки или юбку с пайетками, красивый корсет с джинсами или пижаму.

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      Екатерина Ештокина
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