Стилистка перечислила неподходящую россиянкам зрелого возраста одежду

Стилист Скороходова призвала зрелых женщин избегать высоких каблуков

Стилист Анна Скороходова перечислила россиянкам зрелого возраста неподходящую одежду. Соответствующий комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

В первую очередь специалистка призвала женщин старше 50 лет отказаться от романтичных образов, состоящих из обтягивающих мини-платьев с открытыми руками или высоких каблуков. «Вместо них лучше выбрать вещи длины миди. Они сделают фигуру куда более опрятной», — заявила она.

Помимо этого, Скороходова посоветовала избегать бесформенных вещей, таких как платья-балахоны или юбки в пол, которые способны сделать внешний вид неряшливым. «Куда более удачным выбором могут стать вещи со строгими линиями и четкими формами. Они помогут скрыть недостатки фигуры, а также сделают образ органичным», — объяснила эксперт.

В то же время, по словам собеседницы издания, джинсы дамам зрелого возраста носить можно. «Достаточно выбрать прямые либо расклешенные варианты. Сверху можно надеть блузу. Такой образ будет смотреться стильно и органично», — заключила она.

Ранее в декабре стилистка назвала россиянкам самые модные наряды для встречи Нового года. Эксперт обратила внимание на брюки или юбку с пайетками, красивый корсет с джинсами или пижаму.

