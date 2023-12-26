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17:21, 26 декабря 2023Из жизни

Британский премьер-министр съел все конфеты с елки на Даунинг-стрит

Риши Сунак поздравил британцев рождественским роликом по мотивам «Один дома»

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поздравил с Рождеством британцев, снявшись в ролике по мотивам легендарного фильма «Один дома». Видео было опубликовано в личном аккаунте премьер-министра в соцсети X (бывший Twitter).

В ролике, снятом в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в Лондоне, Сунак изобразил некоторые классические сцены из рождественского фильма 1990 года, в котором главную роль сыграл Маколей Калкин. На видео премьер осознает, что остался в резиденции один и наслаждается праздниками в одиночестве: смотрит телевизор, танцует, играет в боулинг с банками газировки вместо кеглей, собирает и съедает все конфеты с елки.

В финале Сунак отвечает на звонок в пресс-службу премьер-министра фразой: «Извините, вы ошиблись номером». В ролике также появляется знаменитый кот Ларри, который живет на Даунинг-стрит с 2016 года и ловит там мышей.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак не смог открыть дверь в собственную резиденцию на Даунинг-стрит. Видеозапись конфуза политика попала в СМИ.

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      Антонина Черташ
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