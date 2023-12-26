В Генштабе ВСУ отреагировали на сообщение о потере 108 бойцов под Авдеевкой

Генштаб ВСУ опроверг сообщение Бала об уничтожении 108 бойцов под Авдеевкой

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал фейком сообщение политолога Виталия Бала о том, что ВС РФ уничтожили 108 украинских бойцов под Авдеевкой накануне Рождества. Опровержение опубликовали в Telegram-канале военного ведомства.

Ранее украинский политолог заявил, что на авдеевском направлении ВСУ лишились 108 военнослужащих, которые получили отпуск и отправлялись домой из зоны боевых действий на праздники. Бала возмутился тем, что никаких официальных заявлений по поводу этого инцидента сделано не было, и обвинил киевские власти в замалчивании потерь.

В конце декабря The Independent сообщил об опасениях бойцов ВСУ, которые могут потерять Авдеевку в ближайшие дни без военной помощи Запада. «Линия фронта может измениться, и это приведет к огромным потерям», — рассказал изданию глава украинской администрации Авдеевки Виталий Барабаш.