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16:19, 26 декабря 2023Силовые структуры

В московском метро мужчина сломал челюсть и нос полицейскому

На московской станции метро «Саларьево» мужчина сломал челюсть полицейскому

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

На московской станции метро «Саларьево» мужчина сломал челюсть и нос полицейскому. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, это случилось утром 25 декабря в вестибюле станции, когда силовик хотел проверить документы у нападавшего. Мужчина решил оказать сопротивление и попытался скрыться. В результате он несколько раз ударил полицейского рукой по голове, сломав ему нос, челюсть и нанеся другие травмы.

Его удалось задержать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве двое мужчин поругались и подрались в вагоне метро. Это попало на видео.

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