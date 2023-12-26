В московском метро мужчина сломал челюсть и нос полицейскому

На московской станции метро «Саларьево» мужчина сломал челюсть полицейскому

На московской станции метро «Саларьево» мужчина сломал челюсть и нос полицейскому. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, это случилось утром 25 декабря в вестибюле станции, когда силовик хотел проверить документы у нападавшего. Мужчина решил оказать сопротивление и попытался скрыться. В результате он несколько раз ударил полицейского рукой по голове, сломав ему нос, челюсть и нанеся другие травмы.

Его удалось задержать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве двое мужчин поругались и подрались в вагоне метро. Это попало на видео.