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08:26, 26 декабря 2023Мир

В ООН рассказали об «абсолютной бойне» в Газе

Представитель ООН Коннелл: в больнице Аль-Акса в Газе была «абсолютная бойня»

Фото: Omar Ashtawy / Keystone Press Agency / Global Look Press

В больнице Аль-Акса в центре сектора Газа была «абсолютная бойня». Об этом рассказала Джемма Коннелл из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, передает BBC.

По словам представителя международной организации, многим тяжелораненым не могли оказать помощь, потому что больница была абсолютно перегружена.

Ранее ООН приняла резолюцию по сектору Газа. В частности, документ требует от Израиля и палестинской группировки ХАМАС расширить действия по гумпомощи для анклава.

Уточняется, что за резолюцию проголосовали 13 стран. При этом отмечается, что Россия и США воздержались.

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      Виктория Кондратьева
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