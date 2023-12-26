В России высказались о патриотизме соглашающихся на нейтральный статус атлетов

Ловчев отказался называть патриотами соглашающихся на нейтральный статус атлетов

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о соглашающихся на нейтральный статус российских атлетах. Его слова приводит Sport24.

Ловчев отказался называть таких спортсменов патриотами, но добавил, что не осуждает их. «Мне милее позиция, что мы никуда не поедем без российского флага и гимна! Вот эту позицию я уважаю», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на Игры 2024 года. «Если это политически мотивированные искусственные условия, направленные на то, чтобы отсечь наших лидеров, претендентов на медали, то Минспорт и Олимпийский комитет России должны принять взвешенное решение», — подчеркнул он.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до соревнований не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.