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14:07, 26 декабря 2023Россия

В России зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В России за неделю выросла на пять процентов заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора.

«На 51 неделе 2023 года в РФ отмечен рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 5 процентов по сравнению с прошлой неделей. В 46 регионах РФ показатели заболеваемости превышают среднероссийские», — говорится в сообщении.

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В целом по России было выявлено более 1,2 миллиона заболевших гриппом и ОРВИ. Число заболевших на 26,8 процента меньше, чем на аналогичной неделе прошлого эпидемиологического сезона, добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что поликлиники Казани начали работать до полуночи в связи с ростом числа заболевших ОРВИ и гриппом. По данным пресс-службы мэрии Казани, по итогам прошлой недели в городе зафиксировали 21 978 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, а прирост заболевших составил 152 процента.

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      Никита Абрамов
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