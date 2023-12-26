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12:58, 26 декабря 2023Россия

В российской больнице медработники устроили драку и разгромили приемный покой

Медработники больницы в Мишкино Курганской области подрались и устроили погром

Кадр: URA.RU / «ВКонтакте»

В центральной районной больнице поселка Мишкино Курганской области отмечавшие новогодний корпоратив медработники устроили драку. Об этом пишет Ura.ru.

Как рассказали источники агентства, 25 декабря во время застолья между сотрудниками медучреждения началась ссора, в ходе которой они переместились в здание больницы. По словам очевидцев, драка якобы произошла на глазах у пациентов. Как стало известно, один из сотрудников избил коллегу палкой.

В результате участники конфликта разгромили приемный покой: в помещении повреждены двери, разбиты оконные стекла и перевернута мебель, а на полу и стенах заметили следы крови. Информация о пострадавших не уточняется. Также неизвестно, был ли кто-то задержан после драки.

Ранее в Бугульминской центральной районной больнице (ЦРБ) Татарстана заведующий и хирург подрались во время операции на желудке одного из пациентов. Инцидент произошел в 2021 году. Во время перепалки врачи бросали друг в друга медицинские инструменты. Пациент на операционном столе остался жив. Спустя два года между медиками возник новый конфликт — когда хирург оформлял историю болезни, врачи снова устроили драку. Как стало известно, заведующий со спины набросился на коллегу, а тот ответил двумя ударами в лицо оппоненту.

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      Константин Лысяков
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