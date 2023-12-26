«Политика»: Украина может лишиться Одессы, Харькова и западных территорий

Украина по итогу конфликта рискует лишиться части территорий страны. Об этом говорится в материале сербской газеты «Политика».

Автор статьи считает, что потеря Одессы, Харьковской области и некоторых западных территорий — «это уже не просто смутная идея, а стратегическая необходимость». «То же самое и с Киевом, которому угрожают окружение и блокада, пока сами украинцы не решат свергнуть нынешнюю власть и принять мир», — говорится в материале. Там же подчеркивается, что Польша и Венгрия еще претендуют на возвращение своих исторических территорий.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон предсказал, что по итогам специальной военной операции (СВО) Украина может потерять Харьков и Одессу.

В октябре глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Одесса, Харьков и Николаев являются русскими городами. По его мнению, эти города «должны быть нашими по праву и по историческому праву. Со всех сторон без исключения».