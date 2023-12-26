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16:51, 26 декабря 2023Россия

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в 16:28 по московскому времени и продлилась около 20 минут. Причину оповещения власти пока не сообщали.

Ранее Развожаев также предупреждал местных жителей о дыме в районе внутреннего рейда и Северной бухты. Он объяснил, что это табельные средства маскировки, которые используют военные. Несмотря на плохой запах, они не представляют опасности для здоровья, заверил губернатор.

Утром 26 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи двух бомбардировщиков Су-24 нанесли ракетный удар по порту Феодосии в Крыму. В результате был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск». По последним данным, пострадали четыре человека, еще одного спасти не удалось.

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      Константин Лысяков
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