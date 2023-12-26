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15:06, 26 декабря 2023Россия

В Севастополе предупредили о применении дымовой маскировки

Развожаев: военнослужащие применили дымовую маскировку в Севастополе

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Российские военнослужащие применили табельные средства маскировки в Севастополе. Об этом предупредил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — объяснил Развожаев.

Он подчеркнул, что запах дымовой маскировки может быть неприятен, но он абсолютно безопасен. Причин использования табельных средств маскировки глава Севастополя не назвал.

26 декабря Вооруженные силы Украины ударили по порту в Феодосии, они пытались атаковать полуостров из авиационных управляемых ракет из двух Су-24. По последним данным, пострадали четыре человека, еще одного врачи спасти не смогли.

В порту Феодосии при отражении атаки получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск». Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об атаке на Феодосию и повреждении БДК «Новочеркасск».

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      Анастасия Шейкина
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