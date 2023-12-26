Шойгу доложил Путину об атаке на Крым. ВСУ заявили, что ударили по кораблю «Новочеркасск» ракетами Storm Shadow

Шойгу доложил Путину о повреждении БДК «Новочеркасск» в Феодосии при атаке ВСУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на порт Феодосии и большой десантный корабль «Новочеркасск», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля "Новочеркасск"», — сказал Песков. Другие подробности их разговора не приводятся.

Атака на Крым произошла в ночь на 26 декабря

Минобороны сообщило, что корабль был поврежден при отражении удара ВСУ. Характер повреждений там не уточнили. При этом утверждается, что российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации ВСУ Су-24, которые запустили ракеты по «Новочеркасску».

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

При атаке пострадало четыре человека, еще одного спасти не удалось. В городе получили повреждения шесть зданий — в основном там выбиты окна. После атаки в районе порта начался пожар и детонация снарядов, территорию вокруг порта оцепляли. Вскоре пожар удалось потушить.

ВСУ признались в атаке с помощью двух западных ракет

Вскоре спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что украинские силы атаковали территорию Крыма двумя дальнобойными ракетами Storm Shadow или SCALP.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Атаку в своем Telegram-канале подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

После доклада Путину Шойгу отчитался об успехах в ходе СВО

Позднее 26 декабря министр обороны заявил, что в 2023 году была выполнена главная задача специальной военной операции — по срыву контрнаступления ВСУ. Также Шойгу высказался, что Россия двигается к выполнению поставленных целей СВО — оно происходит постепенно, российские военные постоянно занимают все более выгодные рубежи. А показатели общественной поддержки СВО находятся на «беспрецедентном уровне», отметил он.