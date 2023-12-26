В Совфеде высказались об отдыхе сенаторов за рубежом на Новый год

Тимченко: никто из сенаторов не писал заявление на новогодний отпуск за границей

Никто из сенаторов в этому году не писал заявление на отпуск на новогодние праздники с указанием зарубежной страны как места отдыха. Об этом заявил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, его цитирует РИА Новости.

«Сенаторы должны информировать руководство Совета Федерации о намерении выехать за рубеж. Пока никто не писал [такое] заявление на отпуск», — сказал парламентарий.

Он добавил, что у всех законодателей после наступления Нового года будут каникулы. В случае, если человек решил выехать за рубеж, он должен написать заявление на отпуск с указанием места, где намерен отдохнуть.

Большинство сенаторов будут отдыхать в России, часть из них может поехать в Белоруссию, рассказал Тимченко. По его словам, не существует жесткого запрета относительно выезда парламентариев за границу, однако есть рекомендация не посещать недружественные страны.

Осенью 2023 года матери журналистки Ксении Собчак и сенатору от Тывы Людмиле Нарусовой в Совфеде вынесли предупреждение о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации. До этого в некоторых Telegram-каналах распространилась информация о том, что мать Собчак находилась в Испании. Сама Нарусова назвала глупостями решение верхней палаты парламента.