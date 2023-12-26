В США заявили о неизбежности начала переговоров России и Украины

CNBC: переговоры с Россией неизбежны, если Запад перестанет поддерживать Украину

Очередной год конфликта на Украине истощил военные ресурсы Запада, что привело к уменьшению политических аппетитов к поставке оружия Киеву. Об этом сообщает CNBC.

Как отмечает издание, если западные страны перестанут поддерживать Украину, то начало переговоров с Россией будет неизбежно. «Конечно, Украина сейчас не хочет вести переговоры... но, учитывая обстоятельства, у нее не будет другого выбора», — заявил аналитик по Европе и России Марио Бикарски.

Кроме того, по мнению бывшего генерал-лейтенанта США Стивена Твитти, есть два варианта развития конфликта — победа России, если поставки западного вооружения уменьшатся, либо замораживание боевых действий.

Ранее капитан первого ранга американских ВМС в отставке Гарри Табах рассказал, что США никогда не желали Киеву победы в борьбе с Москвой. Он уточнил, что американское правительство усадит Киев за стол переговоров в предверии президентских выборов в США в 2024 году.

