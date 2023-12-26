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14:30, 26 декабря 2023Мир

В Турции заявили о скорой сдаче США Украины из-за краха планов

Историк Перинчек: наступает период, когда США сдадут Украину из-за краха планов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Наступает период, когда США сдадут Украину из-за краха планов, чтобы компенсировать свои неудачи. Об этом заявил турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек, сообщает РИА Новости.

«Планы США на Украине потерпели неудачу. Эту неудачу признают уже как западные центры, так и администрация Киева. Мы входим в период, когда США сдадут Украину», — сказал он.

По его словам, сейчас Вашингтон компенсирует свои неудачи на Украине в Евразии и «ищет какую-либо дверь» для реализации своих планов в регионе.

Ранее отставной капитан первого ранга американских Военно-морских сил (ВМС) США Гарри Табах заявил, что американская сторона никогда не стремились обеспечить победу Украины в конфликте с Россией, и вскоре Вашингтон заставит Киев вести переговоры с Москвой.

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      Семен Александров
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