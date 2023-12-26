Депутат Рады Железняк: Зеленский стал тоталитарным лидером из-за влияния команды

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк назвал Владимира Зеленского тоталитарным лидером. Такой характер правления украинского президента политик объяснил влиянием команды, его слова приводит издание Klymenko Time в Telegram-канале.

По его мнению, Зеленский является тоталитарным лидером, потому что в его команде присутствует всего 5-6 человек. Депутат предположил, что демократический лидер собрал бы гораздо более многочисленную команду.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко Лукашенко раскрыл Зеленскому решение для завершения конфликта на Украине. По его словам, поиск политического пути в 2024 году — единственный шанс для украинского лидера закончить все миром, в противном случае республику ожидает крах.