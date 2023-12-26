В Японии высказались о поставках ракет Patriot в США

Поставки ракет Patriot в США не должны «оставлять дыр» в обороне Японии

Министр обороны Японии Минору Кихара на пресс-конференции во вторник, 26 января, заявил, что страна должна поставлять в США ракеты для систем ПРО Patriot в таком объеме, чтобы не «оставлять дыр» в собственной обороне, передает его слова ТАСС.

«Мы проведем тщательную оценку и примем решение, исходя из объема, который нужен США, так, чтобы при этом не оставить дыр в обороне нашей страны», — отметил он.

Кихара уточнил, что поставки ракет будут способствовать усилению оборонного сотрудничества с США и укреплению безопасности Японии, а также миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее 22 декабря Белый дом подтвердил принятое Японией решение передать США ракеты для Зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.