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09:56, 26 декабря 2023Мир

В Японии высказались о поставках ракет Patriot в США

Поставки ракет Patriot в США не должны «оставлять дыр» в обороне Японии

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Министр обороны Японии Минору Кихара на пресс-конференции во вторник, 26 января, заявил, что страна должна поставлять в США ракеты для систем ПРО Patriot в таком объеме, чтобы не «оставлять дыр» в собственной обороне, передает его слова ТАСС.

«Мы проведем тщательную оценку и примем решение, исходя из объема, который нужен США, так, чтобы при этом не оставить дыр в обороне нашей страны», — отметил он.

Кихара уточнил, что поставки ракет будут способствовать усилению оборонного сотрудничества с США и укреплению безопасности Японии, а также миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее 22 декабря Белый дом подтвердил принятое Японией решение передать США ракеты для Зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

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      Анастасия Алимпиева
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