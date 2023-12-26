Англичанин положил осьминога соседке в почтовый ящик и получил срок

Суд в Англии дал мужчине 13 месяцев тюрьмы из-за подсунутого соседке осьминога

Суд в английском Манчестере дал бывшему социальному работнику Энтони Кеньону 13 месяцев тюремного заключения из-за сырого осьминога, которого тот положил в почтовый ящик соседке. Об этом сообщает The Sun.

Конфликт между 52-летним Кеньоном и 71-летней Маргарет Илкович начался из-за семейного мемориала, который последняя организовала в городском саду в память о покойном муже.

Кеньон посчитал, что памятник нарушает правила охраны здоровья и безопасности. Он пытался доказать, что его соседка невменяема и опасна для окружающих, вызывая скорую и полицию. Также мужчина закидывал дом куриными яйцами и упаковками с какао-порошком. Напоследок он положил в почтовый ящик осьминога, а также вырвал с корнем дерево и растения, располагавшиеся на мемориале.

Илкович жаловалась, что сосед стучал ей по стенам и выкрикивал оскорбления. Мужчину арестовали после того, как соседка установила камеры наблюдения. Изначально ему грозило до четырех лет тюрьмы. Кеньону запретили общаться с Илкович в течение четырех лет, а отбывать тюремное наказание он отправится через 18 месяцев после приговора.

Ранее сообщалось о жителе Индонезии, который устроил на крыльце соседки огород, пока та месяц была в отъезде. Мужчина выкопал на участке несколько грядок под перец чили.