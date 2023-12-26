Жители российского города стали ездить на собачьих упряжках из-за метели

На улице Челябинска заметили местного жителя на собачьей упряжке

На улице Челябинска заметили местного жителя, передвигающегося в санях и упряжке, запряженной собаками. Видео появилось в Telegram-канале «Подъем».

На снятых из окна многоквартирного дома кадрах мужчина едет по улице, стоя в детских санках. Они запряжены шестью собаками.

Мощный снегопад обрушился на Челябинск 26 декабря. Из-за него в городе образовались пробки, многие местные жители помогали вытащить из сугробов застрявший в нем транспорт. Также сообщалось о скорых, которые не могут доехать до пациентов из-за снега.

Из-за снегопада самолет при рулении уперся в сугроб, из-за чего его пришлось буксировать тросами. Сообщалось и о местных жителях, которые оказались заперты в вагоне поезда, вставшего на путях. За день в городе выпало более месячной нормы осадков.