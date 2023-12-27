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12:19, 27 декабря 2023Россия

Атаку украинских войск на БДК «Новочеркасск» объяснили

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ опасаются высадки морского десанта России

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Атака украинских войск по большому десантному кораблю (БДК) «Новочеркасск» объясняется страхом Киева перед возможностью высадки российского морского десанта. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин в интервью «Царьграду».

Большой десантный корабль (БДК) «Новочеркасск» был поврежден в ходе атаки Вооруженных сил Украины по Феодосии.

По мнению Дандыкина, российские БДК являются главными целями Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Они целенаправленно бьют именно по десантным кораблям, мне кажется, опасаясь морского десанта в случае продвижения наших войск по сухопутной части в связи с освобождением Марьинки и так далее», — заявил он.

Из событий в Феодосии необходимо сделать выводы и принять меры, направленные за защиту Черноморского флота, добавил Дандыкин.

«Новочеркасск» — большой десантный корабль проекта 775. Корабли этого класса предназначены для высадки десанта и переброски морем танков и прочей бронетехники.

Ранее крымские СМИ опубликовали обломки поврежденного при атаке ВСУ «Новочеркасска», разбросанные по улицам Феодосии. На кадрах виден фрагмент металлической конструкции, торчащий из газона перед продуктовым магазином.

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      Алан Босиков
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