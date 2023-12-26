Обломки поврежденного при атаке ВСУ корабля «Новочеркасск» сняли на видео

На улицах Феодосии нашли обломки поврежденного при атаке корабля «Новочеркасск»

Обломки поврежденного при атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) большого десантного корабля (БДК) «Новочеркасск» обнаружили на улицах Феодосии. Видеозапись, снятую неподалеку от городского порта, опубликовал телеканал «Вести Крым».

На кадрах виден фрагмент металлической конструкции, торчащий из газона перед продуктовым магазином. Сотрудница телеканала сообщает, что в окрестностях порта находится большое количество элементов корпуса корабля.

Продемонстрированный на видео элемент обшивки корабля вошел в землю почти на метр, утверждает канал. В расположенных рядом жилых домах выбило стекла, добавила журналистка.

БДК «Новочеркасск» был поврежден в ходе атаки украинских войск на Феодосию. О случившемся доложили президенту России Владимиру Путину. На Украине заявили, что «Новочеркасск» был атакован западными ракетами Storm Shadow или SCALP.