Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:05, 27 декабря 2023Наука и техника

Описан редкий случай заражения мозга корью

PLoS Pathogens: описаны мутации вируса кори в мозге зараженного человека

Изображение: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) / Handout / Reuters

Ученые Клиники Мейо описали редкий случай распространения мутировавшего вируса кори в мозге зараженного человека. Результаты исследования опубликованы в журнале PLoS Pathogens.

Специалисты изучили прогрессирование подострого склерозирующего панэнцефалита (ПСПЭ) — редкого заболевания, которое встречается примерно в одном из каждых 10 тысяч случаев кори. После первоначального заражения может пройти пять-десять лет, прежде чем вирус кори мутирует и распространится по мозгу. Симптомы этого прогрессирующего неврологического заболевания включают потерю памяти и судороги.

Были проанализированы образцы мозга пациента, перенесшего корь в детстве и заболевшего ПСПЭ во взрослом возрасте. Оказалось, что после того как вирус кори проник в мозг, его геном начал меняться, в результате появилась популяция вирусов с различной РНК. Это привело к возникновению комбинации характеристик, способствующих распространению вируса из лобной коры и колонизации всего мозга.

Хотя эта болезнь практически исчезла с вакцинацией, ученые полагают, что частота ПСПЭ снова увеличится из-за негативного отношения к прививкам.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российские военные овладели важным опорным пунктом в ДНР. Там нашли арсенал западных ракет

      Проводивший голую вечеринку Ивлеевой клуб опечатали

      «Яндекс» зарегистрировался в российском регионе

      Власти российского региона объявили об индексации выплат в 2024 году

      Названы возможные меры ЕС к беженцам после закона о мобилизации на Украине

      Караван из тысяч нелегальных мигрантов отправился к границе США

      На Украине отреагировали на призыв из Германии смириться с потерями

      Испытывающим постоянное раздражение россиянам дали совет

      Раскрыты самые дорогие страховые случаи с россиянами за рубежом

      На Украине мужчины начали массово переписывать свое имущество на женщин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости