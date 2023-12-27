Риск конфискации западными странами активов России оценили

«Росконгресс» назвал низкими риски конфискации Западом активов России

«Росконгресс» в своем докладе «Заморозка активов: традиции и новые принципы работы Запада с резервами третьих стран» оценил возможность конфискации западными государствами активов России. Отмечается, что в настоящее время они готовят соответствующую законодательную базу, однако им вряд ли удастся добиться своих целей, сообщает РИА Новости.

«Примеры других государств показывают возможность конфискации (национальных резервов — прим. «Ленты.ру») вопреки международному законодательству», — сказано в докладе.

При этом эксперты уточнили, что заморозка активов ЦБ разных стран до сих пор не урегулирована на международном уровне, назвав низкими риски конфискации резервов Центробанка России.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в Правительстве России готовились к возможности усиления санкций с 2014 года, однако лишение России возможности совершать международные платежи стало для властей проблемой.