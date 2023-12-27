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19:55, 27 декабря 2023Наука и техника

Открыт новый способ обмена сигналами между клетками

Nature: в рыбках данио обнаружили новый способ обмена межклеточными сигналами

Фото: Cassius Chaerea / Wikimedia

Ученые Университета Эксетера в Великобритании открыли новый способ обмена межклеточными сигналами в ходе экспериментов с рыбками данио. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В ходе развития эмбриона клетки активно взаимодействуют друг с другом через передачу химических сигналов. Это происходит, когда одни клетки высвобождают лиганды, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней. У эмбрионов рыбок данио молекула Wnt5b связывается с рецептором Ror2, запуская сигнальный путь Wnt-planar cell Polarity (PCP) для регуляции полярности ткани и миграции клеток.

Исследователи обнаружили, что Wnt5b и Ror2 образуют активные комплексы в продуцирующих клетках и передаются через цитонемы в соседние клетки. Цитонемы представляют собой трубчатые клеточные структуры, действующие как своего рода транспортный коридор между клетками. Опосредованная ими передача комплексов Wnt5b-Ror2 является новым способом межклеточных коммуникаций, которая осуществляет передачу сигналов даже для клеток без рецепторов Ror2.

Открытие нового механизма межклеточной коммуникации в эмбриогенезе может иметь существенное клиническое значение для изучения эмбриогенеза человека, пренатального развития, врожденных пороков, а также межклеточной коммуникации в раковых клетках.

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      Александр Еникеев
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