Открыт новый способ обмена сигналами между клетками

Nature: в рыбках данио обнаружили новый способ обмена межклеточными сигналами

Ученые Университета Эксетера в Великобритании открыли новый способ обмена межклеточными сигналами в ходе экспериментов с рыбками данио. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В ходе развития эмбриона клетки активно взаимодействуют друг с другом через передачу химических сигналов. Это происходит, когда одни клетки высвобождают лиганды, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней. У эмбрионов рыбок данио молекула Wnt5b связывается с рецептором Ror2, запуская сигнальный путь Wnt-planar cell Polarity (PCP) для регуляции полярности ткани и миграции клеток.

Исследователи обнаружили, что Wnt5b и Ror2 образуют активные комплексы в продуцирующих клетках и передаются через цитонемы в соседние клетки. Цитонемы представляют собой трубчатые клеточные структуры, действующие как своего рода транспортный коридор между клетками. Опосредованная ими передача комплексов Wnt5b-Ror2 является новым способом межклеточных коммуникаций, которая осуществляет передачу сигналов даже для клеток без рецепторов Ror2.

Открытие нового механизма межклеточной коммуникации в эмбриогенезе может иметь существенное клиническое значение для изучения эмбриогенеза человека, пренатального развития, врожденных пороков, а также межклеточной коммуникации в раковых клетках.