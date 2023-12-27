Фитнес-тренер показала жировые складки на фото в бикини

Фитнес-блогерша Молли Ава снялась в купальнике и продемонстрировала несовершенства тела. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Тренер поделилась серией фото, на которых она запечатлена у бассейна в бикини голубого цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что она предстала в расслабленной позе, показав жировые складки на животе. Также можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы собраны в гладкий пучок.

«Повторяй за мной. Мое тело достойно моей любви и уважения. Мое тело так много заботится обо мне. Мое тело более удивительно, чем я думаю», — подписала спортсменка пост.

В марте фитнес-тренер Даниэль с никнеймом Kale Them With Kindness приняла участие в откровенной фотосессии. Тогда блогерша опубликовала снимки, на которых она позировала в лесу в полупрозрачном комплекте нижнего белья красного цвета.

