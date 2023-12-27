На Украине заявили об отсутствии денег на новую мобилизацию

Марченко: денег на новую волну мобилизации в бюджете не предусмотрено

Внутренний ресурс Украины истощен, и денег на новую волну мобилизации в бюджете не предусмотрено. Об отсутствии денег на призыв еще полумиллиона человек заявил глава Минфина страны Сергей Марченко, его слова приводит РБК.

Окончательная стоимость нового призыва будет зависеть от сроков мобилизации и демобилизации, поэтому стране, возможно, придется искать дополнительные внутренние источники финансирования, отметил Марченко.

«Я бы дал возможность Генеральному штабу вместе с Минобороны найти подходы в этом вопросе и предложить решение, как они видят оптимизацию расходов. Потому что я уже несколько раз указывал, что мы истощили наш внутренний потенциал, и просто искусственно, условно говоря, увеличить сумму не получится», — пояснил он.

По данным Financial Times, Украине потребуется девять миллиардов долларов в месяц от Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета. Прекращение экспорта зерна и стали лишили страну прежней валютной выручки, и Киев вынужденно сжигает свои валютные резервы в ускоренном режиме.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб Вооруженных сил Украины попросил его мобилизовать еще от 450 до 500 тысяч человек. По его словам, это обойдется бюджету страны в дополнительные 500 миллиардов гривен. При этом у руководства страны нет понимания по ротациям и отпускам для действующих военных, чтобы провести запрошенную мобилизацию менее болезненно.

В середине декабря глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что без денежной помощи Запада Украина продержится пару месяцев. По ее мнению, в таком случае «экономическое возрождение» страны будет поставлено под угрозу. Промедление в этом вопросе заставит Киев вернуться к печати денег, как в 2022 году.