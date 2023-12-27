Генерал НАТО Бэрронс предсказал, что Запад может не пережить XXI век

Британский генерал НАТО в отставке Ричард Бэрронс в интервью газете National предсказал крах Запада из-за конфликта с Россией, он может не пережить XXI век.

По его словам, ситуация на Украине развивается в пользу Москвы, российский лидер Владимир Путин находится «в очень хорошей позиции», в то время как западные страны терпят сплошные провалы.

Издание прокомментировало это высказывание генерала, указав, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают достаточным количеством артиллерии и авиации, в то время как Россия проводит наступательные операции с массированной артподготовкой.

Газета также сообщает, что российские заводы смогут производить в два раза больше боеприпасов, что США и их союзники, даже если этим государствам удастся нарастить собственное производство до миллиона снарядов в год.

Бэрронс добавил, что Запад потерпел провал в санкционном давлении на экономику России. Он считает, что если Соединенные Штаты и Европа продолжат допускать подобные поражения, то их шансы на выживание окажутся под сомнением.

«Мы заслуженно падем жертвами XXI века, если не разберемся со своими проблемами», — резюмировал офицер.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что весь следующий год США будут стараться любыми способами поддерживать конфликт на Украине.

