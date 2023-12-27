Захарова сделала прогноз по конфликту на Украине на 2024 год

Захарова: США в 2024 году будут всеми способами поддерживать конфликт на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что весь следующий год США будут стараться любыми способами поддерживать конфликт на Украине. Такой прогноз она сделала в интервью «Комсомольской правде».

«Они будут делать все для того, чтобы эту тему весь 2024 год держать на плаву», — заявила Захарова.

По ее словам, Вашингтон планирует продолжать направлять деньги американских налогоплательщиков Киеву и побуждать Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершать жуткие действия, в том числе теракты. По ее мнению, США намерены использовать любые возможные методы.

Ранее британский генерал в отставке Ричард Бэрронс рассказал, что российская армия движется к победе в конфликте с Украиной, а ВСУ ждет провал, если Запад не сможет предоставить стране оружие и деньги.