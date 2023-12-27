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00:08, 27 декабря 2023Россия

Захарова сделала прогноз по конфликту на Украине на 2024 год

Захарова: США в 2024 году будут всеми способами поддерживать конфликт на Украине
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что весь следующий год США будут стараться любыми способами поддерживать конфликт на Украине. Такой прогноз она сделала в интервью «Комсомольской правде».

«Они будут делать все для того, чтобы эту тему весь 2024 год держать на плаву», — заявила Захарова.

По ее словам, Вашингтон планирует продолжать направлять деньги американских налогоплательщиков Киеву и побуждать Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершать жуткие действия, в том числе теракты. По ее мнению, США намерены использовать любые возможные методы.

Ранее британский генерал в отставке Ричард Бэрронс рассказал, что российская армия движется к победе в конфликте с Украиной, а ВСУ ждет провал, если Запад не сможет предоставить стране оружие и деньги.

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      Марина Совина
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