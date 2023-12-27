Глава Федерации настольного тенниса сбежал из Украины

NGL.media: глава ФНТУ Зац выехал из Украины как волонтер и не вернулся

Глава Федерации настольного тенниса Украины (ФНТУ) Александр Зац выехал в Венгрию летом 2022 года как волонтер и до сих пор не вернулся в страну. Об этом заявили в украинском правительственном антикоррупционном центре NGL.media.

Президент ФНТУ получил разрешение на пересечение границы по запросу львовской общественной организации «Украинская национал-патриотическая молодежь». Хотя глава организации Петр Рапита сообщал, что Зац уже вернулся на Украину, доставив несколько партий груза для военных, в центре уверены, что это неправда.

Сообщается, что Зац покинул Украину по системе «Шлях», созданной для водителей призывного возраста, которые пересекают границу для осуществления гуманитарных перевозок на нужды Вооруженных сил Украины.