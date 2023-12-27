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14:58, 27 декабря 2023Россия

Главу крымского района отправили в отставку

Главу Черноморского района Крыма Писареву отправили в отставку
Наталья Писарева

Наталья Писарева. Кадр: Телеканал ТВЧ / YouTube

Черноморский районный совет решил отправить в отставку главу администрации района Наталью Писареву. Глава одного из районов Крыма покинет свой пост с пятницы, 29 декабря. Информацию об этом Писарева подтвердила «РИА Новости Крым».

«Да, это так. С 29 декабря [прекращаются полномочия] по семейным обстоятельствам», — сказала Писарева. Она руководила администрацией района с марта 2023 года.

В сентябре в Крыму отправили в отставку главу городского округа Судак Константина Рожко. Чиновник занимал этот пост с 2019 года.

До этого, в мае 2023 года, свой пост покинул мэр Ижевска Олег Бекмеметьев. Такое решение было принято чиновником в связи с переходом на новое место работы.

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      Анастасия Шейкина
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