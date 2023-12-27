Ипотечникам пообещали непростой год

Генеральный директор ДОМ.РФ Мутко: 2024 год будет непростым для рынка ипотеки

В 2024 году объем выдачи ипотек окажется значительно меньше, чем в 2023-м. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, пообещав ипотечникам трудный год, пишет ТАСС.

Согласно прогнозу, в грядущем году россиянам выдадут около 1,3 миллиона ипотек. «Следующий год будет в целом непростой. Где-то в районе 1,1-1,3 миллиона будет в следующем году. До 1,5 миллиона кредитов — это нормальная экономическая модель», — заявил Мутко.

Он напомнил, что объем выдач ипотек в 2023 году может оказаться рекордным — два миллиона кредитов на общую сумму 7,8 триллиона рублей. Предыдущий рекорд на рынке был установлен в 2021 году, когда выдали 1,9 миллиона ипотек на 5,7 триллиона рублей.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2024 года Центробанк повысит надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Нововведения призваны ограничить рост ипотеки за счет вовлечения высокозакредитованных россиян и стимулировать кредитные организации использовать официальную информацию о доходах клиентов при оценке долговой нагрузки.