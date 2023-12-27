Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:47, 27 декабря 2023Среда обитания

Известный российский художник назвал отличия Москвы от Петербурга

Художник Копейкин: москвичи живут разобщенно, в отличие от петербуржцев

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Москвичи, в отличие от петербуржцев, живут разобщенно. Отличия жителей двух российских столиц в интервью «Москвичу Mag» назвал известный российский художник Николай Копейкин.

По мнению лидера художественного объединения КОЛХУи («Колдовские художники») и создателя мультреализма, многие не осознают, с какой целью они приезжают в Москву. Люди живут и творят отдельно друг от друга, создавая в городе не связанные между собой художественные школы и течения. В то же время жители Петербурга ощущают себя частью одной мощной художественной традиции. Эта традиция сильна как в мейнстримном искусстве, так и в андерграунде, считает Копейкин.

Кроме того, в Москве и Петербурге сильно разнится темп жизни, поделился художник. Переехав в Северную столицу, он долго не мог свыкнуться со скоростью местного транспорта и, в частности, эскалаторов. Впечатлил Копейкина и другой инцидент в петербургской подземке: пьяный полицейский заснул в метро. Увидев стража закона, художник подумал: «Отчаянный город!»

Материалы по теме:
Приплыли. Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?
Приплыли.Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?
27 июня 2021
Город в цвете. Нижегородский фестиваль собрал уличных художников со всего мира
Город в цвете.Нижегородский фестиваль собрал уличных художников со всего мира
17 июня 2021

Копейкин часто бывает в Москве, чтобы проведать младшую дочь. Нередко его можно увидеть в «Рюмочной в Зюзино», с владельцем которой он лично знаком. Здесь художник неоднократно выставлялся. В Петербурге подобных мест, где питейное заведение было бы одновременно и концертной площадкой, и выставочным залом, нет, отметил Копейкин.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева рассказала, что в столице ей не хватает размеренности. По ее словам, москвичи привыкли к быстрому ритму жизни и таймингу, испытывая нехватку времени из-за учебы или работы.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны раскрыло статистику по мобилизованным россиянам. Среди них есть и те, кто не служил в армии

      Полиция проверит мужчину за нападение на семью с ребенком в российском регионе

      В Думе попросили Генпрокуратуру проверить инициативы по усыплению бродячих псов

      Россиянам раскрыли действенные способы сэкономить на новогоднем путешествии

      Олимпийский чемпион раскритиковал сбежавших в США российских фехтовальщиков

      Девушка услышала треск в ухе и сделала неприятное открытие

      В Windows 11 добавили функцию автоматической переустановки

      Фадеев назвал голую вечеринку Ивлеевой колхозом

      Фигурантам дела о «Маяковских чтениях» запросили до семи лет колонии

      Россиянка пригласила к себе на чай двух школьников и избила их

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости