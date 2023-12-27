Известный российский художник назвал отличия Москвы от Петербурга

Художник Копейкин: москвичи живут разобщенно, в отличие от петербуржцев

Москвичи, в отличие от петербуржцев, живут разобщенно. Отличия жителей двух российских столиц в интервью «Москвичу Mag» назвал известный российский художник Николай Копейкин.

По мнению лидера художественного объединения КОЛХУи («Колдовские художники») и создателя мультреализма, многие не осознают, с какой целью они приезжают в Москву. Люди живут и творят отдельно друг от друга, создавая в городе не связанные между собой художественные школы и течения. В то же время жители Петербурга ощущают себя частью одной мощной художественной традиции. Эта традиция сильна как в мейнстримном искусстве, так и в андерграунде, считает Копейкин.

Кроме того, в Москве и Петербурге сильно разнится темп жизни, поделился художник. Переехав в Северную столицу, он долго не мог свыкнуться со скоростью местного транспорта и, в частности, эскалаторов. Впечатлил Копейкина и другой инцидент в петербургской подземке: пьяный полицейский заснул в метро. Увидев стража закона, художник подумал: «Отчаянный город!»

Копейкин часто бывает в Москве, чтобы проведать младшую дочь. Нередко его можно увидеть в «Рюмочной в Зюзино», с владельцем которой он лично знаком. Здесь художник неоднократно выставлялся. В Петербурге подобных мест, где питейное заведение было бы одновременно и концертной площадкой, и выставочным залом, нет, отметил Копейкин.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева рассказала, что в столице ей не хватает размеренности. По ее словам, москвичи привыкли к быстрому ритму жизни и таймингу, испытывая нехватку времени из-за учебы или работы.