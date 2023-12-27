Крупная немецкая компания отказалась от перевозок по Красному морю

Hapag-Lloyd отказалась перевозить грузы по Красному морю и под защитой США

Крупный немецкий грузоперевозчик Hapag-Lloyd прекращает допускать суда в Красное море на фоне атак хуситов. Кроме того, компания отказывается перевозить грузы под защитой оперативной группы, созданной США, сказано в пресс-релизе на сайте компании.

Hapag-Lloyd предупредила клиентов, что направляет суда в обход Африки через мыс Доброй Надежды. Согласно опубликованному на сайте перевозчика расписанию на ближайшее время, маршруты судов в Индийский океан уже перестроены. Bloomberg отмечает, что это делает маршрут судов на несколько тысяч миль длиннее.

На фоне небезопасной ситуации в регионе танкерам Maersk пришлось обходить зону конфликта, маршрут изменили минимум 20 судов компании. Из соображений безопасности все суда, которые ранее останавливались и должны были пройти через регион, также были перенаправлены вокруг Африки через мыс Доброй Надежды. Спустя некоторое время компания сообщила, что планирует возобновить поставки через Красное море.