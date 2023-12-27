Крупнейшая российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила распродажу билетов по 100 рублей

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила масштабную распродажу билетов от 2024 рублей, а также билетов по 100 рублей. Об этом объявлено на официальном сайте крупнейшего российского перевозчика.

Уточняется, что в рамках акции россияне могут купить авиабилеты 27 и 30 декабря, а улететь — с 28 декабря по 1 января 2024 года. Всего путешественникам доступно 100 билетов по 100 рублей. Также можно забронировать рейсы за 2024 рубля по направлениям Москва — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Калининград, Москва — Казань, Мурманск — Москва, Минводы — Санкт-Петербург и другим.

Ранее еще одна российская авиакомпания, «Азимут», запустила масштабную распродажу. В рамках акции «Зимние крылья» в продажу поступили авиабилеты по десяткам внутренних и международных направлений от 888 рублей.