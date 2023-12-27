Популярный российский юморист назвал недостатки КВН

Юморист Дыркач заявил, что организация съемок «Концертов» лучше, чем КВН

Популярный российский юморист Илья Дыркач сравнил шоу «Концерты» на канале ТНТ и КВН. В интервью для проекта «Предельник», запись которого доступна на YouTube, он назвал недостатки «Клуба веселых и находчивых».

Дыркач заявил, что съемки «Концертов» организованы лучше, чем производство КВН. «Первое, что на меня произвело впечатление, когда я приехал на съемочную площадку ["Концертов"], это вот прям четкое воспоминание — 25 гримеров. Не один [гример] на 16 команд, как в Высшей лиге, а 25. И все классные», — высказался юморист.

Также он сообщил, что в КВН больше ограничений в плане юмора, чем в «Концертах». Помимо этого, кавээнщикам не платят деньги, в отличие от участников шоу на ТНТ, добавил Дыркач.

Ранее популярная юмористка, звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова призналась, что часто пила алкоголь, когда играла в КВН. Она описала свой опыт участия в проекте словами «бухали до шести утра».

«Концерты» — шоу, в котором юмористические коллективы борются за денежный приз. Премьера передачи состоялась на канале ТНТ в октябре 2022 года.