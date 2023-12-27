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14:34, 27 декабря 2023Мир

Лавров заявил о планах США представить как победу даже поражение Украины

Лавров: США представят как победу даже поражение Украины

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

США способны представить как победу даже поражение Украины, что они уже делали не раз во время других вооруженных конфликтов. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил корреспонденту «Ленты.ру».

«Мы знаем о способностях Запада, прежде всего США, объявлять о победах. Знаем, как они побеждают во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, когда в 2003 году Соединенные Штаты вторглись в эту страну под ложным предлогом (...) Нигде из этих стран не стало лучше», — отметил дипломат.

Лавров привел в качестве примера Ближний Восток, отметив, что сектор Газа сегодня находится в условиях блокирования Вашингтоном любых усилий по созданию палестинского государства.

Ранее Лавров заявил о необходимости раз и навсегда решить вопрос о создании палестинского государства, чтобы исключить возможность повторения подобных кризисов в будущем. Однако, по его мнению, страны Запада не сильно заинтересованы в решении ситуации в Палестине.

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      Максим Габриелян
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