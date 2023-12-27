Машков стал президентом «Золотой Маски»

Худрук «Табакерки» Владимир Машков стал президентом фестиваля «Золотая Маска»

Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков стал президентом театральной премии и фестиваля «Золотая Маска». Об этом сообщается на официальном сайте Союза театральных деятелей (СТД) РФ.

«Полномочия президента "Золотой Маски" принял на себя председатель СТД РФ В.Л.Машков, а вице-президентом стал секретарь СТД РФ К.И.Крок», — говорится в сообщении.

В начале декабря сообщалось, что Машков займет пост председателя Союза театральных деятелей (СТД).

Фестиваль спектаклей, выдвинутых на премию «Золотая Маска» — масштабный театральный форум. Каждый год «Золотая Маска» собирает в Москве наиболее яркие и интересные спектакли из десятков городов России — все они составляют картину того, что происходит в современном российском театре.