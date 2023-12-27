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18:30, 27 декабря 2023Бывший СССР

Названы возможные меры ЕС к беженцам после закона о мобилизации на Украине

Политолог Коньков: вывоза украинцев из ЕС после закона о мобилизации не будет

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Прямого вывоза граждан Украины, проживающих в Европейском союзе (ЕС), после принятия Киевом закона о мобилизации не будет, считает кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков. В беседе с «Лентой.ру» он назвал возможные меры европейских стран к беженцам.

«Будут предприниматься определенные косвенные меры давления на украинских граждан в виде разного рода документов, которые будет необходимо оформить на Украине для того, чтобы продолжать оставаться в Евросоюзе, финансовых ограничений и налоговых стимулов. Здесь возможен очень широкий набор мер, который может быть использован в результате договоренностей, если они будут достигнуты, в том числе и в рамках всеобщей политики поддержки Украины», — заявил Коньков.

По словам политолога, политика Киева будет направлена в том числе и на сотрудничество с государствами, в которые переехали украинцы.

«С учетом очевидной заинтересованности самих европейских стран в том, чтобы не поддерживать расширение миграции с Украины, здесь могут создаваться определенные основания для организации призыва в украинскую армию», — заключил он.

Ранее граждане Украины, проживающие в Европе, начали «штурмовать» консульства после нового законопроекта о мобилизации. Уточняется, что они пытаются получить консульские услуги до применения грозящих им санкций. По новому законопроекту украинцам за границей, которые не встали на воинский учет, будут ограничивать банковские операции и откажут в выдаче загранпаспорта.

25 декабря в Верховную Раду Украины был внесен законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета.

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