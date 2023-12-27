Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:27, 27 декабря 2023Силовые структуры

В Кургане раскрыли местонахождение главы города после сообщений о задержании

Администрация Кургана: глава города Ситникова находится на рабочем месте

Фото: Fractal Pictures / Shutterstock / Fotodom

Глава Кургана Елена Ситникова находится на рабочем месте. Так в беседе с «Лентой.ру» администрация города прокомментировала местонахождение чиновницы после сообщений о ее задержании.

«Сегодня она передала новогодние подарки семьям погибших участников специальной военной операции (СВО)», — рассказал собеседник издания.

26 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали главу Кургана Елену Ситникову. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на источники, приближенные к силовым структурам.

Позднее суд в Кургане запретил Ситниковой определенные действия. Чиновнице нельзя общаться со свидетелями по ее делу, другими обвиняемыми и их защитниками. Также она должна своевременно являться по вызовам следователя или в суд. Известно, что глава города обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ («Халатность»).

Елена Ситникова была назначена главой муниципального образования города Кургана в июле 2021 года.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны раскрыло статистику по мобилизованным россиянам. Среди них есть и те, кто не служил в армии

      В Думе попросили Генпрокуратуру проверить инициативы по усыплению бродячих псов

      Россиянам раскрыли действенные способы сэкономить на новогоднем путешествии

      Олимпийский чемпион раскритиковал сбежавших в США российских фехтовальщиков

      Девушка услышала треск в ухе и сделала неприятное открытие

      В Windows 11 добавили функцию автоматической переустановки

      Фадеев назвал голую вечеринку Ивлеевой колхозом

      Фигурантам дела о «Маяковских чтениях» запросили до семи лет колонии

      Россиянка пригласила к себе на чай двух школьников и избила их

      Предсказано будущее ипотеки в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости