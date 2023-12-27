В Кургане раскрыли местонахождение главы города после сообщений о задержании

Администрация Кургана: глава города Ситникова находится на рабочем месте

Глава Кургана Елена Ситникова находится на рабочем месте. Так в беседе с «Лентой.ру» администрация города прокомментировала местонахождение чиновницы после сообщений о ее задержании.

«Сегодня она передала новогодние подарки семьям погибших участников специальной военной операции (СВО)», — рассказал собеседник издания.

26 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали главу Кургана Елену Ситникову. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на источники, приближенные к силовым структурам.

Позднее суд в Кургане запретил Ситниковой определенные действия. Чиновнице нельзя общаться со свидетелями по ее делу, другими обвиняемыми и их защитниками. Также она должна своевременно являться по вызовам следователя или в суд. Известно, что глава города обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ («Халатность»).

Елена Ситникова была назначена главой муниципального образования города Кургана в июле 2021 года.