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14:13, 27 декабря 2023Россия

Минобороны заявило об ударах по складу топлива и командным пунктам ВСУ

Минобороны России отчиталось об ударах по складу топлива и командным пунктам ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военнослужащие нанесли удары по складу топлива и командным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками и артиллерийскими войсками. Им удалось поразить командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ, а также 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.

Помимо этого, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 17 беспилотников в зоне специальной военной операции (СВО). Их перехватили в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее российским войскам удалось уничтожить цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов, которые принадлежали ВСУ.

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      Анастасия Шейкина
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