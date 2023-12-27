Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина нарядилась Снегурочкой и показала свой образ на камеру. Соответствующий пост она опубликовала в личном Telegram-канале, насчитывающем 476 тысяч подписчиков.

Мизулина разместила видеокружок, в котором она предстала в бело-голубом наряде сказочного персонажа. Среди прочего общественный деятель надела кокошник и сделала нюдовый макияж. «Как думаете, кто Дед Мороз?» — поинтересовалась она у подписчиков.

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обвинила Ивлееву и других организаторов мероприятия в цинизме. Она сочла недопустимым проведение подобного мероприятия во время спецоперации на Украине и предложила объявить блогерше бойкот на государственном уровне.