Министр финансов Украины Марченко выразил недоумение из-за закупок у волонтеров

Министр финансов Украины Сергей Марченко выразил недоумение покупкой снаряжения военными через волонтеров. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

Марченко отметил, что на складах Вооруженных сил Украины (ВСУ) достаточно снаряжения, а государство ежедневно тратит на оборону более пяти миллиардов гривен. «Мне трудно комментировать вещи, которые я сам не понимаю. Я сам не понимаю, почему мы до сих пор обеспечиваем вскладчину военнослужащих», — сказал политик.

Министр добавил, что, несмотря на все усилия волонтеров, правительство и ВСУ обладают значительно большими возможностями по снабжению военных. Он привел в пример поддержку военных из местных бюджетов, заявив, что ее годового объема хватит на четыре дня боевых действий.

Ранее боец ВСУ Евгений Дикий заявил, что украинское правительство должно напрячь все свои силы для проведения мобилизации. Он добавил, что власти не смогут обойтись без активного вовлечения волонтеров, чтобы одеть призванных военнослужащих.