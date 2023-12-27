Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:59, 27 декабря 2023Бывший СССР

На Украине попытались понять причины покупки снаряжения у волонтеров

Министр финансов Украины Марченко выразил недоумение из-за закупок у волонтеров
Сергей Марченко

Сергей Марченко. Фото: Alina Smutko / Reuters

Министр финансов Украины Сергей Марченко выразил недоумение покупкой снаряжения военными через волонтеров. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

Марченко отметил, что на складах Вооруженных сил Украины (ВСУ) достаточно снаряжения, а государство ежедневно тратит на оборону более пяти миллиардов гривен. «Мне трудно комментировать вещи, которые я сам не понимаю. Я сам не понимаю, почему мы до сих пор обеспечиваем вскладчину военнослужащих», — сказал политик.

Министр добавил, что, несмотря на все усилия волонтеров, правительство и ВСУ обладают значительно большими возможностями по снабжению военных. Он привел в пример поддержку военных из местных бюджетов, заявив, что ее годового объема хватит на четыре дня боевых действий.

Ранее боец ВСУ Евгений Дикий заявил, что украинское правительство должно напрячь все свои силы для проведения мобилизации. Он добавил, что власти не смогут обойтись без активного вовлечения волонтеров, чтобы одеть призванных военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Нечастая история» Российские военные овладели арсеналом западных ракет в ДНР. Как это произошло?

      Раскрыты подробности тайной жизни российских телезвезд

      Верховный суд отменил приговор осужденному за рекордную взятку экс-депутату

      В РАМТ отменили все спектакли по произведениям Акунина

      Иран призвал Совбез ООН осудить Израиль за действия на Ближнем Востоке

      Пенсионерка не перенесла волнений из-за неправильного счета за водопровод

      Пенсионерка не перенесла ошибочно начисленной ей суммы за оплату услуг ЖКХ

      Мосбиржа начала публикацию индексов бриллиантов

      Артемий Лебедев заступился за участников голой вечеринки Ивлеевой

      Сбер назвали первым принявшим меры для сохранения льготной ипотеки банком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости