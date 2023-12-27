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13:27, 27 декабря 2023Бывший СССР

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Alina Smutko / Reuters

На всей территории Украины прозвучали сирены воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

В 12:54 воздушная тревога была объявлена в Киеве, после чего системы оповещения сработали по всей стране.

Ранее глава украинской Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что в подконтрольном Киеву Херсоне энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения. По словам чиновника, без электроснабжения остаются 70 процентов абонентов.

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      Алевтина Запольская
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