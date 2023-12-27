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10:07, 27 декабря 2023Мир

На Западе отметили успехи Путина в управлении российской разведкой

FA: успехи российской разведки на Западе вызваны прагматичным подходом Путина

Фото: Mikhail Klimentyev / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Заметный рост числа успешных операций российских спецслужб за рубежом вызван прагматизмом и гибким подходом президента России Владимира Путина в отношении работы государственных разведывательных органов. К такому выводу пришли обозреватели журнала Foreign Affairs (FA).

«В целом Путин придерживается гибкого и прагматичного подхода к своим разведывательным службам, призывая спецслужбы проявлять больше новаторства в восстановлении [ранее утерянных] позиций на Западе. Одним из результатов, судя по всему, стал заметный рост числа амбициозных зарубежных операций [российских спецслужб] за последний год», — говорится в публикации.

Отмечается, что успехи и рост эффективности спецслужб также стали возможны благодаря росту внутренней дисциплины в рядах сотрудников Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Главного управления Генштаба Вооруженных сил России после начала специальной военной операции на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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