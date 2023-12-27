В США признали резкое повышение эффективности российской разведки

FA: эффективность российской разведки резко выросла после начала СВО на Украине

Эффективность российской разведки резко выросла после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает Foreign Affairs (FA).

«Российская сеть внешней разведки, похоже, вернулась с удвоенной силой. И она становится все более изобретательной, все больше полагаясь на иностранных граждан», — говорится в материале.

Отмечается, что вместо того, чтобы зацикливаться на своих ошибках, российская разведка пошла дальше, «черпая новые силы в том, что они противостояли конфронтации со всем Западом», активизировав не только деятельность в Европе и соседних странах, но и свои усилия по противодействию украинским операциям на российской территории.

Ранее директор Федерального бюро расследований США (ФБР) Кристофер Рэй пожаловался, что на территории США действует слишком много российских разведчиков и шпионов.