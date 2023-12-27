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10:03, 27 декабря 2023Мир

В США признали резкое повышение эффективности российской разведки

FA: эффективность российской разведки резко выросла после начала СВО на Украине
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Эффективность российской разведки резко выросла после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает Foreign Affairs (FA).

«Российская сеть внешней разведки, похоже, вернулась с удвоенной силой. И она становится все более изобретательной, все больше полагаясь на иностранных граждан», — говорится в материале.

Отмечается, что вместо того, чтобы зацикливаться на своих ошибках, российская разведка пошла дальше, «черпая новые силы в том, что они противостояли конфронтации со всем Западом», активизировав не только деятельность в Европе и соседних странах, но и свои усилия по противодействию украинским операциям на российской территории.

Ранее директор Федерального бюро расследований США (ФБР) Кристофер Рэй пожаловался, что на территории США действует слишком много российских разведчиков и шпионов.

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      Семен Александров
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