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05:31, 27 декабря 2023Бывший СССР

Экс-посол раскрыл знаки НАТО для Украины

Экс-посол Украины Чалый: Запад призывает Киев отказаться от членства в НАТО
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Запад рекомендует властям Украины не рассчитывать на членство в НАТО. Об этом он сообщил в интервью украинскому телеканалу «Прямой», опубликованном на YouTube.

Чалый уточнил, что Запад призывает Киев отказаться от членства в НАТО. В частности, негативные знаки поступают от США и ФРГ. «В плане того, что: "Не претендуйте сейчас на приглашение в Вашингтоне. Приблизительно так говорят нашей власти», — отметил он.

Экс-посол посчитал шансы Украину на членство в НАТО малыми. По его мнению, стране не следует ожидать кардинального изменения в позиции США и союзников.

Ранее вступление Украины в ЕС и НАТО назвали ложным путем. Об этом заявил депутат Верховной Рады Евгений Шевченко.

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      Марина Совина
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