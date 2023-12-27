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10:38, 27 декабря 2023Ценности

Назван любимый цвет россиян

Volga Volga Brand Identity: любимым цветом россиян оказался желтый

Фото: Alesia Kaz / Unsplash

Россияне назвали свои любимые цвета. Исследование, проведенное брендинговым агентством Volga Volga Brand Identity, попало в распоряжение «Ленты.ру».

В опросе приняли участие 3500 мужчин и женщин со всей России, их возраст варьировался от 18 до 65 лет. Согласно результатам, наиболее популярным у респондентов цветом стал желтый — его выбрали 34 процента опрошенных. На второй строчке рейтинга расположился зеленый (19 процентов), а на третьем — красный (14).

В то же время четвертую позицию в списке занял розовый цвет (10), а замкнул пятерку лидеров синий (9). При этом в тройке самых непопулярных цветов неожиданно оказались белый (6), черный (5) и оранжевый (3).

Ранее Александр Васильев перечислил россиянам главные цвета в одежде на 2024 год. По словам специалиста, трендовым станет ассоциирующийся с символом года зеленый оттенок.

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      Карина Черных
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