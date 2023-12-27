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18:02, 27 декабря 2023Путешествия

Названы самые травмоопасные для россиян страны

«Евроинс»: Мексика оказалась самой травмоопасной для россиян в 2023 году страной

Фото: Filip Gielda / Unsplash

Эксперты страховой компании «Евроинс» назвали самые травмоопасные для россиян страны. Результатами исследования специалистов поделились в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, на первом месте по количеству страховых случаев у отечественных отдыхающих в 2023 году оказалась Мексика. За медпомощью там обращался каждый 17-й турист из 100.

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Вторую строчку занял Таиланд (каждый 27-й турист). По словам экспертов, есть ряд факторов, которые объясняют такую высокую частоту страховых случаев. Среди них — распространенность аренды байков и скутеров, что влияет на количество ДТП, особенности климата и непривычная пища.

Третье место отошло ОАЭ. В нынешнем году каждый 63-й россиянин обратился к страховщику для оплаты медицинских услуг. «Одним из основных факторов, влияющих на здоровье туристов в этой стране, является сильная жара, которая оказывает значительное воздействие на организм», — пояснили эксперты.

Странам Европы досталась четвертая строчка в антирейтинге. За медпомощью в европейских государствах обратился только каждый 67 турист.

Ранее в декабре турагент и бизнес-тренер Тариел Гажиенко раскрыл действенные способы сэкономить на новогоднем путешествии. Так, в первую очередь эксперт заявил, что для экономии на поездке россиянам надо попробовать сместить даты вылета.

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