Названы самые травмоопасные для россиян страны

«Евроинс»: Мексика оказалась самой травмоопасной для россиян в 2023 году страной

Эксперты страховой компании «Евроинс» назвали самые травмоопасные для россиян страны. Результатами исследования специалистов поделились в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, на первом месте по количеству страховых случаев у отечественных отдыхающих в 2023 году оказалась Мексика. За медпомощью там обращался каждый 17-й турист из 100.

Вторую строчку занял Таиланд (каждый 27-й турист). По словам экспертов, есть ряд факторов, которые объясняют такую высокую частоту страховых случаев. Среди них — распространенность аренды байков и скутеров, что влияет на количество ДТП, особенности климата и непривычная пища.

Третье место отошло ОАЭ. В нынешнем году каждый 63-й россиянин обратился к страховщику для оплаты медицинских услуг. «Одним из основных факторов, влияющих на здоровье туристов в этой стране, является сильная жара, которая оказывает значительное воздействие на организм», — пояснили эксперты.

Странам Европы досталась четвертая строчка в антирейтинге. За медпомощью в европейских государствах обратился только каждый 67 турист.

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