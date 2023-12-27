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11:33, 27 декабря 2023Силовые структуры

Объявленного в розыск за кражу теленка в 2005 году россиянина заочно арестовали

В Новосибирске суд заочно арестовал мужчину, укравшего 18 лет назад теленка

Фото: laverock / Shutterstock / Fotodom

Купинский районный суд Новосибирской области заочно арестовал Вячеслава Траута, объявленного в международный розыск из-за кражи теленка 18 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Он пробудет под стражей два месяца с момента задержания.

Мужчина обвиняется в преступлении по пунктам «а», «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба»). По версии следствия, преступление Таратут и его сообщники совершили 28 января 2005 года, однако мужчине удалось скрыться от следствия. 12 марта того же года Таратут был объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пара представилась газовиками и украла у пенсионерки сбережения.

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      Илона Палей
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