Объявленного в розыск за кражу теленка в 2005 году россиянина заочно арестовали

В Новосибирске суд заочно арестовал мужчину, укравшего 18 лет назад теленка

Купинский районный суд Новосибирской области заочно арестовал Вячеслава Траута, объявленного в международный розыск из-за кражи теленка 18 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Он пробудет под стражей два месяца с момента задержания.

Мужчина обвиняется в преступлении по пунктам «а», «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба»). По версии следствия, преступление Таратут и его сообщники совершили 28 января 2005 года, однако мужчине удалось скрыться от следствия. 12 марта того же года Таратут был объявлен в розыск.

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